Clujul a ajuns vestul salbatic, un clujean a tras cu pistolul cu aer comprimat in luneta unei masini care nu i-a acordat prioritate de trecere.Barbatul a fost condamnat ieri la un an si trei luni de inchisoare pentru tulburarea linistii publice, de catre instanta Judecatoriei Cluj-Napoca. Acesta a fost trimis in judecata si pentru distrugere, dar proprietarul BMW-ului si-a retras plangerea intre timp.Inculpatul a fost trimis in judecata in octombrie pentru savarsirea infractiunilor de ... citește toată știrea