Clujul a avut o statie seismica in urma cu o suta de ani, montata in cladirea primului teatru din oras, parasita la acea vreme.In n teritoriile romanesti, la acea vreme parte a Imperiului Austro-Ungar, au luat fiinta servicii seismologice: la Timisoara, la sfarsitul anilor 1890, la Cluj, in 1911, aflam de la Biblioteca Judeteana "Octavian Goga". Mai exact, la Cluj, initiativa i-a apartinut lui Jeno Cholnoky, director al Institutului de Geografie de la Universitatea "Francisc Iosif". "Statia a ... citește toată știrea