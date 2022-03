Clujul a depasit azi pragul de 150.000 de infectii cu coronavirus depistate de la debutul pandemiei pana in prezent, cele mai multe din Romania exceptand Capitala.E vorba mai exact de 150.178 de cazuri depistate de la debutul pandemiei, in urma cu doi ani, si pana in prezent, dupa ce doar de ieri pana azi in judet au fost depistate aproape doua sute de cazuri noi, mai exact 194, cele mai multe din tara si in acest interval cu exceptia Bucurestiului, cu peste 1.100 de cazuri noi, si la mica ... citeste toata stirea