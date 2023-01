"Clujul a fost construit pentru carute, nu pentru masini!". Dan Tarcea, "secundul" lui Emil Boc: "Blocurile nu le mai putem misca din loc"

Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, a declarat, la Radio Cluj, ca infrastructura Clujului este limitata, pentru ca orasul a fost facut pentru carute, nu pentru masini.Moderatorul emisiunii l-a intrebat ce facem cu numarul redus de locuri de parcare, iar Dan Tarcea a explicat ca sunt foarte multe masini, pentru orasul a fost facut pentru carute."Anul trecut sunt peste 3000 de locuri de parcare care au fost atribuite. Suntem un oras in care in 1990 am avut 30.000 de masini, iar in 2022 am avut ... citeste toata stirea