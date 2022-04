Clujul a fost inclus intr-o noua competitie europeana cu titlu FANTEZIST. Iarasi cresc chiriile!

Primarul Emil Boc anunta ca municipiul Cluj-Napoca a fost selectat in cadrul competitiei "100 de orase inteligente si neutre din punct de vedere climatic pana in 2030".Comisia Europeana a anuntat astazi lista celor 100 de orase selectate pentru a face parte din Misiunea "100 de orase inteligente si neutre din punct de vedere climatic pana in 2030". Alaturi de mari capitale si orase europene, Clujul se angajeaza astfel sa ia masuri concrete si ambitioase pentru a reduce impactul orasului asupra ... citeste toata stirea