Afisarea rezultatelor examenului de Bacalaureat a fost asteptata cu mari emotii de absolventii de liceu. In judetul Cluj, a fost motiv de bucurie pentru majoritatea candidatilor. Clujul este fruntas si in acest an, rata de promovare a elevilor din judet fiind de 87,2%, insa nu se situeaza chiar pe primul loc in tara ca in anii precedenti, fiind depasit de judetul Braila, care a are o rata de promovare de 87,3%.Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2023 s-au incheiat saptamana trecuta, ... citeste toata stirea