Clujul a ramas singurul judet din tara cu o incidenta a infectiei cu coronavirus de peste cinci cazuri la mie, are cea mai mare incidenta din Romania

Clujul a ramas singurul judet din tara cu o incidenta a infectiei cu coronavirus de peste cinci cazuri la mie, dupa ce in Bucuresti incidenta a scazut azi la 4,99. In Cluj au fost depistate in ultimele 24 de ore aproape patru sute de cazuri noi de infectie.Incidenta infectiei cu coronavirus a ajuns azi in Cluj la 5,7 cazuri la mia de locuitori, aproape dubla fata de media nationala, de 2,92 la mie, si cea mai mare din tara. Aceasta in conditiile in care in Cluj au fost descoperite, in ... citeste toata stirea