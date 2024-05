Clujul a urmat modelul Parisului! Acum avem si noi sobolani in centru: ,,La ghenele de gunoi este plin, este nevoie urgent de deratizare"

Sobolanii au ajuns si in centrul Clujului. In zona Pietei Mihai Viteazu, in apropierea tomberoanelor, rozatoarele traiesc si se inmultesc nestingherite, profitand de sursa de mancare din zona.Cei care desfasoara activitati acolo se plang ca sobolanii misuna linistiti prin preajma tomberoanelor, totul fiind extrem de insalubru.,,La ghenele de gunoi este plin de sobolani, este nevoie urgent de deratizare. Lucram in domeniul alimentatiei publice si nu e posibil sa fie sobolani in ... citește toată știrea