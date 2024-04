Clujul Alege. Dezbatere electorala pe noua pietonala Universitatii: "Nu avem mai multe masini decat orasele europene/ Clujenii trebuie incurajati sa nu le mai utilizeze in oras"

Cum vor face Clujul mai verde si mai sanatos daca vor ajunge la butoane in fruntea orasului sau judetului? Ce vor face mai bine pe partea de reducere a poluarii generate de trafic sau cat de ferm vor actiona pentru a radia eticheta "Clujul Pute" consacrata in ultimii ani si genrata de felul in care se gestioneaa gunoiul in oras si judet?Au raspuns Sabin Sarmas (independent), Viorel Baltaretu (Alianta Dreapta Unita), candidati la Primaria Cluj-Napoca, Florian Nicula (SOS), candidat la ... citește toată știrea