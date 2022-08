Clujul are cea mai mare incidenta COVID din tara

Cea mai mare incidenta COVID-19 din tara se inregistreaza in judetul Cluj, urmat de Timis, Bucuresti si Sibiu, potrivit informarii de sambata, 27 august, transmisa de Ministerul Sanatatii.Un numar de 2.718 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 601 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, sambata, Ministerul Sanatatii.Conform sursei citate, 471 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, ... citeste toata stirea