Clujul are cea mai mare rata de infectie cu coronavirus din tara si astazi, la mare distanta de restul judetelor, inclusiv celelalte judete aflate in scenariul rosu, care au depasit pragul de trei cazuri la mia de locuitori.E vorba de o incidenta de 5,73 cazuri la mia de locuitori azi in Cluj, dublu fata de media nationala, care azi e de 2,72 cazuri la mie, si considerabil peste rata de infectare din orice alt judet.Incidente ridicate se mai inregistreaza azi in Suceava - 4,38 cazuri la mie ... citeste toata stirea