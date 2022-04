Clujul are cea mai scumpa piata imobiliara din tara si doreste sa aiba si cele mai mari tarife de parcare in aeroport - reclama consilieri judeteni. Majorarea tarifelor ceruta de firma care administeaza parcarea auto a aeroportului, amanata de plen

GOTO Parking, firma care administreaza partea estica a parcarii auto de la Aeroportul International Avram Iancu Cluj, a cerut Consiliului Judetean (CJ) Cluj majorarea tarifelor la parcare. Consilieri judetei USR, PSD sau PMP au aratat ca respectiva solicitare nu este justificata si au sesizat ca, in conditiile in care s-ar aproba cererea firmei, Clujul ar avea si cele mai scumpe tarife de parcare practicate in aeroport, dupa Capitala, nu doar si cea mai scumpa piata imobiliara din Romania. ... citeste toata stirea