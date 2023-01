Clujul are cel mai nou drum de munte din Romania! Drumul Apusenilor rivalizeaza cu Transfagarasanul si Transalpina - FOTO

Romania este renumita in toata lumea pentru drumurile sale din zona de munte, cu peisaje care lasa fara respiratie pe oricine.Toata lumea a auzit despre Transfagarasanul sau Transalpina, dar in Muntii Apuseni a aparut un al treilea care le face o serioasa concurenta."Dupa doi ani de la debutul lucrarilor am reusit sa finalizam intregul proiect, care a vizat, pe langa modernizarea structurii rutiere a celor 25 de km de drum judetean si alte obiective de investitii extrem de importante: 7 ... citeste toata stirea