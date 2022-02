Clujul are cel mai performant sistem de transport scolar din tara. In plus, toti elevii au lunar 120 de calatorii gratuite

Elevii din clasele 0 - 4 vor beneficia in continuare de transport scolar gratuit, in cele mai inalte conditii de siguranta, si in acest an scolar.Transportul scolar din Cluj circula pe 14 traseeCTP asigura acest serviciu public de transport al micutilor elevi clujeni, la timp si in siguranta, cu autobuze dedicate, noi si moderne, care circula pe 14 trasee. Politistii locali insotesc transportul si dirijeaza disculatia in zonele de oprire.De asemenea, tot in baza unei politici publice a ... citeste toata stirea