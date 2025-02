Clujul are cele mai multe aparate care iti recupereaza garantiile pe ambalaje din Romania, dupa Bucuresti si Ilfov

Dupa primul an complet de functionare al Sistemului de Garantie Returnare, o treime dintre comercianti nu pot accepta inca ambalajele cu garantie, pentru ca nu au contracte cu RetuRo, administratorul sistemului. In plus, sunt judete cu un singur RVM-uri la peste 2.000 de locuitori, in medie.Romanii au la dispozitie, in momentul de fata, un total de aproximativ 5.200 de RVM-uri, acele aparate care "inghit" automat ambalajele cu sigla SGR si dau in schimb un bon in valoare de 50 de bani per ... citește toată știrea