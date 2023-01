Clujul are cele mai scumpe tarife orare de parcare din Romania. Bucurestiul este la fel de scump

Romania avea, in 2022, 1.275.603 locuri publice, fata de 1.174.941 locuri publice in anul 2021.- Iasi este orasul cu cele mai multe locuri alocate pentru masinile electrice - 100.- Pitesti conduce topul oraselor, ca locuri publice de parcare dedicate persoanelor cu dizabilitati.Confom datelor adunate de la 90% din primarii, de Vegacomp Consulting, Inventarul Parcarilor Publice 2022 arata ca in Romania exista 1.275.603 locuri de parcare publice, fata de 1.174.491 in anul anterior.Cu o ... citeste toata stirea