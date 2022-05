Clujul are si azi cea mai mare incidenta a infectiei cu coronavirus din Romania, tripla fata de media nationala

Cu tot mai putine cazuri noi de infectie cu coronavirus depistate, Clujul ramane zilnic judetul din tara cu cele mai multe cazuri noi si cea mai ridicata rata a incidentei, din Romania.Azi numarul cazurilor noi de infectie depistate in ultimele 24 de ore ajunge in Cluj la doar 42, aceasta si pentru ca ieri, fiind duminica, au fost procesate cele mai putine teste de depistare a infectiei din timpul saptamanii. In aceste conditii numarul de cazuri noi depistate in Cluj este azi cel mai mare din ... citeste toata stirea