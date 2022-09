Clujul are si azi cea mai ridicata rata de infectare din Romania, 3,42 cazuri active la mia de locuitori, dubla fata de media nationala.Datele Ministerului Sanatatii, publicate in urma cu putine momente, arata ca in Cluj rata de infectare e azi de 3,42 cazuri la mia de locuitori, fata de 1,79 cat e media calculata la nivel national astazi. Doar in Timis mai e inregistrata o incidenta de peste trei cazuri la mie azi, 3,03, in vreme ce in Capitala rata de infectare a scazut azi la 2,69 la mie. ... citeste toata stirea