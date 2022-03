Clujul are si azi cele mai multe cazuri noi de infectie cu coronavirus din tara, singurul judet alaturi de Timis care raporteaza peste trei sute de cazuri noi de ieri pana azi.E vorba de 365 de cazuri noi de infectie cu coronavirus depistate in ultimele 24 de ore in Cluj, cele mai multe din tara dupa Bucuresti dupa cum arata datele Ministerului Sanatatii. Aceasta in conditiile in care Clujul e deja judetul din tara cu cele mai multe cazuri de infectie depistate de la debutul pandemiei in urma ... citeste toata stirea