Clujul are un centru regional de prevenire, evaluare si consiliere antidrog, a venit vremea bilantului pe anul trecut, se lauda cu informare si consiliere psihologica in contextul in care consumul de droguri e la ordinea zilei iar varsta consumatorilor e tot mai mica.CRPECA a publicat azi raportul pe anul trecut. Rezultatul - 1.367 activitati de prevenire a consumului de droguri desfasurate, in anul 2022, de specialistii CRPECA, plus 2.712 activitati de asistenta oferite de CRPECA Cluj-Napoca ... citeste toata stirea