Clujul are un deficit de 400 de locuri in crese. Ce promite Boc pentru acest an - VIDEO

Primarul Emil Boc a spus ca in Cluj-Napoca este un deficit de 400 de locuri in crese, dar ca in acest an va mai fi deschis un nou corp de cladire la cresa de pe Aleea Meziad, din Manastur."Am cerut oficial de la Directia de crese care este necesarul de locuri. Ne-au spus ca sunt 400 de copii care nu au loc. Acesta este deficitul.Erau 800 si 1000. Multi depun in doua locuri, mai multe cereri. Sunt 400 de locuri neacoperite. Noi in marie, deja 90 le acoperim cu cresa de pe Meziad. Avem anul ... citeste toata stirea