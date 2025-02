Clujul are un nou prefect. Cine este femeia care reprezinta Guvernul in judet

Intr-o sedinta care a avut loc astazi, 27 februarie 2025, Guvernul Romaniei a aprobat schimbarea reprezentantului pe care il are in judetul Cluj. Astfel, noul prefect va fi Maria Forna o doamna de 38 de ani, membra al Partidului National Liberal, ea ocupand mai multe pozitii publice in administratia locala.Maria Forna are o pozitie importanta in PNL Cluj, ea fiind secretar general adjunct al filialei. Aceasta a intrat prima data in PDL, inca din 2006, iar dupa cativa ani a inceput sa detina ... citește toată știrea