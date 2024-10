Clujul are un nou subprefect! Maria Buzas-Fekete, viceprimarul din Huedin, i-a luat locul lui Istvan Szilard Tasnadi

Maria Buzas-Fekete, viceprimarul orasului Huedin, a fost numita in functia de subprefect al judetului Cluj, printr-un act normativ adoptat miercuri, 16 octombrie, in sedinta Guvernului.Maria Buzas-Fekete va ocupa locul lasat liber de Istvan Szilard Tasnadi, care a demisionat de la Prefectura Cluj pentru a candida la Senat din partea UDMR, la alegerile din 1 decembrie.Incepand de astazi, Buzas-Fekete are 15 zile la dispozitie pentru a renunta la functia de viceprimar al orasului Huedin si a ... citește toată știrea