Clujul are un sistem de termoficare MULT MAI INEFICIENT decat Oradea. Subventia acordata populatiei este de 4 ori mai mare

Municipiul Cluj-Napoca are un sistem de termoficare mult mai ineficient decat cel al municipiului Oradea. Astfel, in Oradea pretul gigacaloriei este de 441 lei (TVA inclus), din care doar 68 de lei este subventia, iar pretul platit de populatie este de 373 lei.La Cluj-Napoca, pretul nesubventionat al Gigacaloriei este 759 de lei (TVA inclus), din care 481 de lei este subventia si 278 lei plateste populatia. Asta inseamna ca daca maiine subventia ar fi eliminata si am avea pretul exact al ... citeste toata stirea