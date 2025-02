Clujul, ,,campion" la gripa! S-au inregistrat peste 1300 de cazuri in doar o saptamana. Vezi recomandarile medicilor

Clujul ramane printre judetele in care s-au inregistrat cele mai multe cazuri de gripa clinica si saptamana asta.In perioada 10 - 16 februarie, la nivel national s-au inregistrat 154.833 cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii). Potrivit INSP, au fost raportate 11.980 cazuri de gripa clinica, cele mai multe imbolnaviri fiind in Bucuresti, Cluj si Prahova.In Bucuresti s-au inregistrat 1.725 de cazuri, in timp ce in Cluj 1.355, Prahova 721, Constanta 615 si Iasi 519. ... citește toată știrea