Marsul comunitatii LGBTQ+ din Cluj are loc in aceasta sambata, in centrul municipiului Cluj-Napoca. In Piata Unirii se aduna in aceste momente cei care vor sa lupte pentru recunoastere si protectie legala a comunitatii LGBTQIA+.Organizat de Queer Sisterhood Cluj- Hilltop ORG si Asociatia PRIDE Romania, Cluj Pride 2023 este un moment de lupta si solidaritate pentru comunitatea LGBTQ+, oamenii marginalizati si exclusi de sistemul heteronormativ opresiv, spun organizatorii."Tema din acest an va ... citeste toata stirea