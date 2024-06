Clujul chemat sa stranga din dinti pana in 2026 cand se termina renovarile energetice la crese, scoli si gradinite cu fonduri din PNRR/ Consilierii USR: Exista si alte variante prin care sa nu se sacrifice bunastarea copiilor

Renovarile energetice ale unitatilor de invatamant din Cluj pe care Primaria le va face pana in 2026 cu fonduri din PNRR vor perturba desfasurarea activitatilor in urmatorul an scolar iar parintii sunt extrem de ingrijorati ca elevii si copiii vor ajunge sa invete in spatii improprii, fie vor avea un program comasat sau de dupa-amiaza care va genera disconfort pentru toata lumea. Consilierii locali USR au cerut explicatii cu privire la strategia municipalitatii, aratand ca e nevoie de o ... citește toată știrea