Clujul ,,civilizat" loveste din nou! Copacii din Cluj sunt ,,fertilizati" cu mucuri de tigara. Le e lene sa mearga pana la cos? - FOTO

Spatiile verzi din Cluj au fost transformate in adevarate scrumiere publice! Se pare ca trecatorilor le e prea lene sa mearga doi pasi pana la cosurile de gunoi.O imagine surprinsa zilele trecute in apropiere de statia de autobuz Somesul din centrul Clujului arata cum radacinile copacilor sunt pline cu zeci de mucuri de tigara, semn ca este un obicei ca fumatorii sa-si arunce mucurile tigarilor pe unde apuca.Desi in apropiere de statiile ... citește toată știrea