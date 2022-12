Constructorii Parcului Feroviarilor au fost filmati de un clujean in timp ce ingropau de zor deseurile, in loc sa le duca la punctele de colectare."Pe santierul din Parcul Feroviarilor de scapa de deseuri ingropandu-le. In data de 7.12.2022, a fost sapata o groapa, care a inceput sa fie treptat umpluta cu ... citeste toata stirea