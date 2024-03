Clujul de "diamant" nu are niciun pat pentru mari arsi! Tanara, transportata la Timisoara - VIDEO

O tanara cu arsuri grave a trebuit sa fie transportata cu avionul SMURD de la Cluj la Timisoara, pentru ca in capitala Ardealului nu este niciun pat pentru mari arsi.Sambata, 16 martie a.c., avionul SMURD Learjet 1123 a executat o misiune contracronometru pentru salvarea vietii unei tinere cu arsuri prin electrocurare, aflata in stare grava.Tanara a fost preluata de la Cluj-Napoca, transferata de urgenta si predata in siguranta medicilor de la o unitate spitaliceasca din ... citește toată știrea