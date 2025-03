Clujul, devastat de zeci de incendii scapate de sub control. Au luat foc cladiri, masini si hectare de teren. Pompierii abia mai fac fata VIDEO FOTO

Doar azi au fost 20 de interventii pentru stingerea arderilor necontrolate in judetul Cluj.ISU Cluj a lansat un apel catre populatie pentru constientizarea impactului major al incendiilor de vegetatie pornite de clujeni, care scapa de sub control si distrug proprietati, terenuri si paduri."Suntem nevoiti sa tragem un nou semnal de alarma in ceea ce priveste incendiile de vegetatie uscata! Pe parcursul zilei de vineri, 7 martie 2025, pana la ora 19.00, echipajele noastre au desfasurat nu mai ... citește toată știrea