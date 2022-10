Clujul devine "raiul" hotilor! Individ surprins intr-o curte din Dambu Rotund: Atentia ce lasati in curte / gradina

Dupa Dezmir, Campenesti, cartierul Voronet, hotii vizeaza acum si casele din Dambu Rotund. Un clujean a surprins un individ in curte in timp ce cauta lucruri pe care sa le fure.Acesta a facut o postare avertisment pentru ca oamenii sa fie atenti la lucrurile pe care le lasa prin curte."Voiam doar sa va atrag atentia, dragi vecini, sa aveti grija ce lasati afara in curte/gradina, si sa nu uitati sa va incuiati usile cand plecati de acasa, sau mergeti la culcare.Azi noapte, in ... citeste toata stirea