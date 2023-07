Clujenii de pe strada Luceafarului, din cartierul Zorilor, se plang ca raman si fara zonele de parcare pe trotuare, in timp ce nu se construieste niciun parking."Am observat ca, pe strada Luceafarului, din Zorilor, se pun stalpisori pentru a evita parcarea pe trotuar, dar nici inainte nu aveam unde sa parcam, pentru ca, in tot cartierul, nu avem nici macar un parking, dar acum ce o sa facem?", a relatat Andreea.Aceasta in intreaba pe primarul Emil Boc daca nu ar trebui prima data sa ofere ... citeste toata stirea