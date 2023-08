Timisoara sta mai bine in ceea ce priveste calitatea viesii decat Lisabona, Clujul sau Bruxelles -ul., conform unui top realizat de numbeo.com, in care au fost analizate conditiile de viata in 195 de orase pe plan mondial.Criteriile luate in calcul se refera la puterea de cumparare locala, siguranta cetatenilor, serviciile de sanatate, costul vietii, pretul proprietatilor raportat la venituri, traficul rutier, poluarea si conditiile de clima.Timisoara este pe locul 84, dupa orasul american ... citeste toata stirea