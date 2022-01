Clujul e detronat de pe primul loc din clasament privind "calitatea vietii". Ce orase sunt peste noi

Timisoara este pe primul loc Romania in privinta calitatii vietii, fiind pe locul 117 din 255 de pozitii, conform unui clasamentului calitatii vietii alcatuit de platforma Numbeo pentru anul 2022. Acelasi clasament, alcatuit la inceputul fiecarui an in baza datelor introduse de utilizatori, include alte trei orase din Romania: Cluj-Napoca (locul 121), Iasi (locul 168) si Bucuresti (locul 187).Ar fi de mentionat ca Timisoara depaseste, de altfel, si importante capitale europene, precum ... citeste toata stirea