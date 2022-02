Clujul e din nou judetul din Romania cu cea mai ridicata rata de infectare cu coronavirus

Clujul e din nou judetul din tara cu cea mai ridicata rata de infectare cu coronavirus, dupa cateva zile in care cea mai ridicata rata de infectare s-a inregistrat in Timis.In Cluj rata de infectare a ajuns azi la peste 26 de cazuri la mia de locuitori, mai exact 26,23, in crestere de la 24,05 ieri, cea mai ridicata din tara si considerabil peste media nationala. De altfel doar in Bucuresti si judetul Timis sunt inregistrate azi incidente peste 20 de cazuri la mie, respectiv 24,48 si 25,66 ... citeste toata stirea