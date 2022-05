Clujul e in pragul unei noi crize a gunoaielor. Boc arunca vina la ADI si Tise: Nu generati o noua criza a gunoaielor!

Clujul este in pragul unei noi crize a gunoaielor, dupa ce RADP a notificat primariile si operatorii de salubritate ca pretul tonei de gunoi primit in rampa temporara a crescut cu 200 de lei. S-a ajuns, peste noapte, la 455 de lei plus TVA pe tona de deseuri primita in rampa temporara a RADP Cluj, de la Pata Rat.Clujul are acum doua rampe, una a RADP Cluj, care are caracter temporar si care va trebui sa fie inchisa si Centrul de Management Integrat al Deseurilor (CMID), care este tot in zona ... citeste toata stirea