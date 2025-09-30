Editeaza

Clujul e pe "bogatie"! Risipa incredibila: Aspersoare pornite aseara pe ploaie in parc. "Cine plateste apa care se duce pe apa sambetei?" FOTO

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 11:48
Clujul pare sa isi permita orice risipa, chiar si atunci cand vine vorba de resursele esentiale. Aseara, in timp ce ploaia torentiala a udat ore bune orasul, aspersoarele din Parcul de pe Aleea Bibliotecii erau pornite la capacitate maxima, udand din abundenta gazonul.

O cititoare Stiri de Cluj a surprins momentul si a trimis fotografii insotite de o intrebare fireasca pentru edili:

"Am o intrebare pentru edilii orasului: ieri a plouat aproape toata ziua, de ce aspersoarele din Parcul de pe

