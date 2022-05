Clujul e si azi judetul din tara cu cea mai mare incidenta a infectiei cu coronavirus, peste Bucuresti, in conditiile in care numarul cazurilor confirmate in cei doi ani de pandemie e cel mai mare din provincie.Datele Ministerului Sanatatii publicate in urma cu putine momente arata ca la Cluj incidenta e azi de 1,55 cazuri la mia de locuitori, de trei ori mai mare decat media nationala, care azi a fost calculata la 0,44 cazuri la mie. Doar Bucuresti, cu 1,43, si Timis cu 1,03, mai ... citeste toata stirea