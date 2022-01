Clujul e si azi judetul din tara cu cea mai ridicata incidenta a infectiei, la mare distanta de restul, dublu fata de media nationala

In conditiile in care tot mai multe judete din tara ajung in zona rosie a infectiei cu coronavirus, Clujul e si azi judetul din tara cu cea mai ridicata incidenta a infectiei, la mare distanta de restul.E vorba de o incidenta de 8,37 cazuri la mia de locuitori azi, la mare distanta de orice alt judet si dublu fata de media nationala, care azi e de 3,91 cazuri la mie.Spre comparatie a doua cea mai ridicata rata de infectie, azi, e inregistrata in Timis, 6,24 cazuri la mie, si Suceava - 6,13 ... citeste toata stirea