Clujul e si azi judetul din tara cu cea mai ridicata rata de ocupare a paturilor de terapie intensiva destinate pacientilor Covid, dupa cum arata datele Ministerului Sanatatii.E vorba de un grad de ocupare de peste 58%, cel mai ridicat din tara si, alaturi de Suceava, unul din cele doar doua judete din tara care au depasit jumatate din aceasta capacitate.Aceasta, in conditiile in care in Cluj ... citeste toata stirea