Clujul e si azi judetul din tara cu cele mai multe cazuri noi de infectie cu coronavirus de ieri pana azi, 1 din 3 teste a fost pozitiv

Clujul e si azi judetul din tara cu cele mai multe cazuri noi de infectie cu coronavirus de ieri pana azi, dupa cum arata datele Grupului de Comunicare Strategica, in conditiile in care e deja judetul din tara cu cele mai multe cazuri de infectie depistate.E vorba de 463 de cazuri noi de infectie cu coronavirus depistate in judet de ieri pana azi, de departe cele mai multe din tara exceptand Capitala. Urmatorul judet din punct de vedere al numarului de cazuri noi de infectie depistate e Sibiu, ... citeste toata stirea