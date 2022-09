Clujul e singurul judet din Romania cu peste o suta de cazuri noi de infectie cu coronavirus de ieri pana azi, aproape cate in Bucuresti, in conditiile in care are cea mai ridicata incidenta a infectiei din tara.Astfel, de ieri pana azi in Cluj au fost depistate 101 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, cele mai multe intr-un judet din tara, conform datelor Ministerului Sanatatii publicate in urma cu putine momente. Doar in Bucuresti au fost inregistrate in acest interval mai multe cazuri ... citeste toata stirea