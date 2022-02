Clujul e sub avertizare cod galben de vant si viscol la altitudini mari, de maine dimineata pana in 18 februarie, seara.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de intensificari ale vantului si viscol la altitudini mari, de maine la ora 6 pana in 18 februarie la ora 20, in zona de munte si respectiv in nord-vestul tarii. In intervalul mentionat, la inceput in nordul Carpatilor Orientali si in Muntii Apuseni, apoi si in restul zonei montane, vantul va avea ... citeste toata stirea