Clujul e sub cod galben de vant puternic, toata tara e sub avertizari cod galben sau portocaliu.Administratia Nationala de Meteorologie a extins azi avertizarea de vant puternic valabila pentru zona de vest a Clujului, acum intreg judetul e sub cod galben de intensificari ale vantului si vijelii. Avertizarea e valabila de maine dimineata la ora 6 pana seara la ora 22. In acest interval vantul va avea intensificari in toata tara, cu viteze de pana la 60 km/h, iar local de pana la 70 km/h. Pe ... citește toată știrea