Clujul e sub cod portocaliu de furtuni pana maine seara, dupa ce toata saptamana a fost sub avertizari cod galben sau portocaliu.Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu pentru Cluj, valabila pana maine dimineata, intr-o prognoza care vizeaza, cu acest avertisment, mai multe judete - iar altele sunt sub cod galben de furtuni. Avertizarea e valabila pana maine seara la ora 21, interval in care, arata meteorologii, in Banat, Oltenia si local la munte, in Transilvania si Crisana vor fi ... citeste toata stirea