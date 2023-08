Clujul e unul dintre judetele in care consumul de canabis e prevalent, in 8 judete din tara se inregistreaza 63% dintre cazurile de consum, intre acestea si Clujul.Cel mai recent raport al Agentiei Nationale Antidrog arata ca in 2021 din totalul cazurilor de urgente medicale datorate consumului de droguri, in 608 de cazuri a fost mentionat consumul de canabis (consum singular sau in combinatie). In ansamblul cazuisticii inregistrate in unitatile de specialitate la nivel national, canabisul a ... citeste toata stirea