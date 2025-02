Clujul exotic! Un clujean a dat nas in nas cu doua pasari Emu, pe un drum din Cluj: ,,M-am trezit cu doua creaturi in fata mea" - FOTO VIDEO

Tanarul a dat nas in nas cu 2 pasari Emu, care se plimbau nestingherite pe mijlocul drumului, chiar prin fata masinii. Intamplarea a avut loc joi dupa amiaza, in jurul orei 12:00.,,Erau chiar pe drum. Conduceam si m-am trezit cu doua creaturi in fata mea", a spus tanarul, pentru Stiri de ... citește toată știrea