HeartBeats, cel mai nou si asteptat concept de divertisment din Romania revine la Cluj, pe BT Arena in perioada 1-3 iunie. Biletele s-au pus deja in vanzare pentru cea de-a doua editie a festivalului unde inimile bat impreuna in acelasi ritm!Lecrae, cel mai renumit rapper crestin la nivel mondial, nominalizat de 7 ori la premiile Grammy si care a castigat 2 premii Grammy este unul dintre artistii renumiti international care vor urca anul acesta pe scena festivalului ca sa faca un altfel de ... citeste toata stirea