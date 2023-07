Numarul persoanelor care au beneficiat de indemnizatii pentru cresterea copilului a fost, in luna iunie 2023, de 169.113, conform datelor publicate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna iulie 2023 au insumat 493,46 milioane de lei, informeaza Agerpres.Suma medie platita in iunie a fost de 2.917,96 lei, in crestere fata de mai, iar judetele cu cei ... citeste toata stirea